Поддержать спрос на туристическом рынке Крыма в осенне-зимний период 2021 года поможет четвертая волна туристического кешбэка, считает председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Республики Крым Алексей Черняк.

«Четвертая волна [кешбэка] тоже нужна будет, нужна она нам будет на осенне-зимний период. Причем, даже не на сентябрь–октябрь, а на ноябрь–декабрь», — сказал Черняк в эфире телеканала «Миллет». Его слова приводит ТАСС. При этом Черняк отметил, что в гостиницах полуострова уже стартовало позднее бронирование.

Отели Крыма еще располагают свободными номерами на майские праздники, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. При этом, по его словам, загруженность в сегменте «четыре звезды» и выше составляет 90-95%. На курортах южного, западного и восточного побережья полуострова еще есть «свободные номера в отелях категории «три звезды».

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой путешественники смогут получить возврат части стоимости туров по России или проживания, началась в августе прошлого года. Позже программа неоднократно продлевалась. Третий этап программы туристического кешбэка стартовал в ночь на 18 марта. Приобрести тур можно будет до 15 июня. На эту программу государство выделило два миллиарда рублей. В рамках нее длительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата — 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Важно: кешбэк начисляется только за поездки, которые были оплачены картой «Мир».