Водитель сбил насмерть ребенка в Нижневартовске. Видео

Водитель в Нижневартовске «ехал за святой водой» и не заметил, как ребенок бежал по дороге на запрещающий красный сигнал светофора. Мужчина не успел среагировать и задавил девятилетнего ребенка. Алексей, отец мальчика, рассказал «360», что у него нет позиции по будущему водителя автомобиля.

Алексей рассказал — за два дня до гибели его сын постоянно куда-то спешил, выходил в школу пораньше.

«Вышел курить утром, вижу, что у него болтается что-то на штанине. Говорю, давай мол, чтобы английский сделал на отлично. Потом позвонили, сестра написала еще, мол, четверку получил, к тебе бежит», — рассказывает отец.

Алексей отказался давать оценку действиям водителя. По его мнению, это решение находится в компетенции судов и законов, никакого наказания он требовать не будет.

«Ребенка не вернуть. Я сам не водитель, я не могу это комментировать. Я ничего не могу сказать по этому поводу, принять какую-то позицию», — заявил отец.

По данным медиа «Нижневартовск. Сейчас», погибший мальчик был из неполной семьи и воспитывался в интернате, а в день аварии бежал на встречу с отцом.