Путешествия 01 января 2023, 16:40 Водитель микроавтобуса в Турции съехал в реку, чтобы не задавить стаю собак Yeni Akit: на юго-востоке Турции микроавтобус упал в реку Викимедиа

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На юго-востоке Турции микроавтобус упал в реку, есть пострадавшие. О ДТП сообщили журналисты Yeni Akit.

По их данным, авария произошла в районе Полатели города Килис. Населенный пункт считается приграничным. Он находится на юго-востоке Турции, недалеко от рубежа страны с Сирией

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«Шесть человек из одной семьи получили ранения в микроавтобусе, упавшем в русло реки», — сообщили журналисты.

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По их словам, авария произошла из-за неудачного маневра водителя. Тот пытался увести автобус и избежать наезда на собак на дороге. Сотрудники издания рассказали, что на место ДТП уже приехали медики. По данным СМИ, бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших в больницу. Медики оценивают состояние раненых как удовлетворительное.

Общее количество пассажиров неизвестно. Авторы материала не уточнили, смог ли водитель спасти животных от столкновения с микроавтобусом.