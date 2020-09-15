Власти Зимбабве откроют границы для российских туристов

Власти Зимбабве откроют границы для туристов из России и других стран с 1 октября. Уточняется, что для въезда будет нужна справка об отсутствии коронавируса.

Помимо прочего, в начале месяца в стране начнет работать остальная туристическая инфраструктура, возобновятся сафари. Министр окружающей среды, климата, туризма и индустрии гостеприимства Зимбабве Нкобизита Мангалисо Ндлову отметил, что все туристические объекты уже проверены и готовы принимать людей, пишет РИА ФАН.

Еще с 1 октября возобновится авиасообщение между столицей государства Хараре и излюбленным местом путешественников — водопадом Виктория. Пока рейсы будут осуществляться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям.