Власти Владивостока начнут сдавать местные пляжи в аренду

Власти Владивостока планируют сдавать местные пляжи в долгосрочную аренду частному бизнесу. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Мэр города Константин Шестаков рассказал о планах в ходе Восточного экономического форума. Он отметил, что многие пляжи Владивостока не обустроены. Политик надеется, что бизнесмены создадут комфортные условия для горожан и туристов.

«Не секрет, что Владивосток является местом пляжного отдыха для дальневосточников. Оборудованных пляжных территорий у нас нет. <…> Конечно, сохраним муниципальные территории, но готовы передать некоторые пляжи в аренду на долгий срок бизнесу», — отметил политик.