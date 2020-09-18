Власти Узбекистана откроют границы для туристов с 1 октября

Отмечается, что туроператоры могут организовывать ввозные туры для групп до 15 человек. Гостям страны не нужно проходить 14-дневный карантин. При этом турфирмы должны будут обеспечить для въезжающих прохождение тестов на COVID-19. Помимо прочего, обязательным будет оформление страховки для туристов, которая сможет покрыть риски в случае заражения, сообщил сайт «Аргументы и Факты».

По данным издания, Узбекистан откроет границы для въезда и выезда любого вида транспорта. У людей из стран с плохой эпидемиологической ситуацией на пограничных пунктах будут требовать справку об отрицательном тесте на коронавирус.