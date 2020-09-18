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    18 сентября 2020, 15:51

    Власти Узбекистана откроют границы для туристов с 1 октября

    Полина Петрова

    Правительство Узбекистана откроет границы для туристов с 1 октября, информирует РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба при кабинете министров государства.
    Власти Узбекистана откроют границы для туристов с 1 октября

    Отмечается, что туроператоры могут организовывать ввозные туры для групп до 15 человек. Гостям страны не нужно проходить 14-дневный карантин. При этом турфирмы должны будут обеспечить для въезжающих прохождение тестов на COVID-19. Помимо прочего, обязательным будет оформление страховки для туристов, которая сможет покрыть риски в случае заражения, сообщил сайт «Аргументы и Факты».

    По данным издания, Узбекистан откроет границы для въезда и выезда любого вида транспорта. У людей из стран с плохой эпидемиологической ситуацией на пограничных пунктах будут требовать справку об отрицательном тесте на коронавирус.

    Новости SMI.FM