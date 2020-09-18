18 сентября 2020, 15:51
Власти Узбекистана откроют границы для туристов с 1 октября
Правительство Узбекистана откроет границы для туристов с 1 октября, информирует РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба при кабинете министров государства.
Отмечается, что туроператоры могут организовывать ввозные туры для групп до 15 человек. Гостям страны не нужно проходить 14-дневный карантин. При этом турфирмы должны будут обеспечить для въезжающих прохождение тестов на COVID-19. Помимо прочего, обязательным будет оформление страховки для туристов, которая сможет покрыть риски в случае заражения, сообщил сайт «Аргументы и Факты».
По данным издания, Узбекистан откроет границы для въезда и выезда любого вида транспорта. У людей из стран с плохой эпидемиологической ситуацией на пограничных пунктах будут требовать справку об отрицательном тесте на коронавирус.