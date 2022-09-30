Власти Узбекистана развеяли опасения россиян о принудительной депортации | 360°

Путешествия 30 сентября 2022, 07:54 Поделиться Telegram

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Viber Власти Узбекистана развеяли опасения россиян о принудительной депортации МИД Узбекистана: не нарушившие закон россияне не подлежат принудительной депортации РИА «Новости»

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Узбекистан руководствуется принципом невмешательства в дела другой стороны и не депортирует россиян, не нарушавших закон. Об этом объявило на своем сайте министерство иностранных дел республики.

В ведомстве заявили, что Узбекистан в проведении внешней политики преследует свои национальные интересы. Власти придерживаются принципов открытости, равноправия, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела других стран.

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Увеличилось количество россиян, приехавших в республику. Их нахождение в ней регламентируется законодательством Узбекистана, двусторонними и многосторонними договорно-правовыми актами, в том числе в части экстрадиции.

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«При этом граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушения, принудительной депортации не подлежат», — заявили в ведомстве.

МИД Узбекистана заявил, что выступает за решение конфликта политико-дипломатическим путем в соответствии с нормами международного права.

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