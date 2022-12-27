Путешествия 27 декабря 2022, 05:36 Власти Туниса решили возобновить туристический поток с Россией в 2023 году

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Власти Туниса планируют возобновить туристический поток из России в 2023 году. Для этого страна хочет перезапустить программу чартерных рейсов. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные российского представительства Национального офиса по туризму Туниса.

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Представители российского ведомства отметили, что надеются на восстановление туристического потока уже ближайшей весной. Самолеты начнут следовать из Москвы и Санкт-Петербурга в Монастир и Джербу в апреле. Для того, чтобы попасть в страну, россиянам требуется только заграничный паспорт.