14 января 2021, 17:34
Власти Таиланда продлили режим чрезвычайного положения
Власти Таиланда продлили режим чрезвычайного положения до 28 февраля текущего года. Его ввели 26 марта прошлого года по причине пандемии коронавируса, пишет сайт URA.ru.
Уточняется, что режим продлевается уже девятый раз.
«Введение еще одного месяца чрезвычайного положения позволит властям эффективно контролировать и предотвращать распространение вируса», — процитировала Ассоциация туроператоров РФ сообщение Центра управления ситуацией COVID-19.
Помимо прочего, до 17 января в стране отменили все массовые мероприятия. По предварительной информации, эти меры еще продлят. Как отметил гендиректор TEZ Tour Таиланд Андрей Снетков, спрос на поездки в Таиланд все еще низкий.