Власти Таиланда продлили режим чрезвычайного положения

Уточняется, что режим продлевается уже девятый раз.

«Введение еще одного месяца чрезвычайного положения позволит властям эффективно контролировать и предотвращать распространение вируса», — процитировала Ассоциация туроператоров РФ сообщение Центра управления ситуацией COVID-19.

Помимо прочего, до 17 января в стране отменили все массовые мероприятия. По предварительной информации, эти меры еще продлят. Как отметил гендиректор TEZ Tour Таиланд Андрей Снетков, спрос на поездки в Таиланд все еще низкий.