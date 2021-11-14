Власти Сочи оценили наплыв туристов на зимние праздники в 250 тысяч человек

Подготовку к зимнему туристическому сезону начали в Сочи. Все горнолыжные курорты приступили к профилактическим работам. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Собирающимся посетить Сочи во время длинных новогодних каникул напомнили о соблюдении обязательных санитарных мер.

Заместитель главы города Инна Петухова заявила, что по предварительной оценке на отдых приедут не менее 250 тысяч туристов.

«Мы понимаем всю меру ответственности. Второй год подряд санаторно-курортная отрасль работает в условиях пандемии коронавируса. Как и в прошлом сезоне, на горных курортах будут действовать дополнительные меры противовирусной безопасности», — подчеркнула она.

В администрации Сочи напомнили, что по правилам все кабинки канатных дорог должны обрабатывать антисептическими средствами каждые три часа без остановки движения. Очередь на подъемники разделят специальными барьерами, чтобы не допускать скопления толпы. Разводить потоки отдыхающих помогут волонтеры.

Кроме того, если количество туристов будет слишком большим, то администрация курорта введет ограничение на продажу билетов в утренние и вечерние часы. Санитарные правила также будут действовать при заселении в гостиницы.