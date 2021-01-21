Власти Шри-Ланки открыли границы для иностранных туристов

Отмечается, что результаты должны быть получены не ранее 96 часов до вылета. Свою работу возобновили два международных аэропорта, обслуживающие коммерческие рейсы. Туристы смогут сдать повторный анализ на наличие коронавируса по прибытии в гостиницу, информирует «Газета.ru».

Если человек собирается находиться в стране более недели, ему нужно будет сделать и третий тест. В случае положительного результата, инфицированные туристы без наличия симптомов должны самоизолироваться в отеле. При плохом самочувствии зараженного направят в больницу.