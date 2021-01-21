21 января 2021, 19:00
Власти Шри-Ланки открыли границы для иностранных туристов
В четверг, 21 января, власти Шри-Ланки открыли границы для иностранных туристов после локдауна, длившегося 10 месяцев. Для въезда в страну нужно иметь при себе отрицательный тест на COVID-19, пишет France 24.
Отмечается, что результаты должны быть получены не ранее 96 часов до вылета. Свою работу возобновили два международных аэропорта, обслуживающие коммерческие рейсы. Туристы смогут сдать повторный анализ на наличие коронавируса по прибытии в гостиницу, информирует «Газета.ru».
Если человек собирается находиться в стране более недели, ему нужно будет сделать и третий тест. В случае положительного результата, инфицированные туристы без наличия симптомов должны самоизолироваться в отеле. При плохом самочувствии зараженного направят в больницу.