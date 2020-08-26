Власти Сахалина намерены развить туристический кластер на Курилах

Туристический потенциал Кунашира и Шикотана — многогранен. Сегодня на двух островах располагается 19 объектов туристического показа, семь особо охраняемых природных территорий, четыре вулкана, имеется множество термальных источников, пеших маршрутов — все это дает возможность для создания уникального турпродукта для жителей и гостей региона.

По словам Дубровского, главными туристическими объектами станут вулканы Тятя и Менделеева, озеро Весловское, мыс Край света.

«Это разные проекты — базовый лагерь для туристов, смотровая площадка для наблюдения за птицами, лестницы и подвесные мосты. Сейчас подбираются площадки, определяются направления и необходимая инфраструктура для потенциальных инвесторов. В перспективе мы оцениваем возможность роста туристического потенциала до 30 тысяч человек», — пояснил он.