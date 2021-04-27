Власти РФ рассмотрят возможность открытия рейсов в 10 стран Европы

Представители Роспотребнадзора, Росавиации и МИД подготовят отчеты о возможном возобновлении полетов в страны Европы, говорится в поручении вице-премьера Татьяны Голиковой, опубликованном в Telegram-канале «Майский указ».

Речь пойдет о нескольких государствах. В их числе Италия, Кипр, Австрия, Болгария, Дания, Ирландия, Португалия, Люксембург, Мальта и Польша, сообщило ИА НСН. Помимо прочего, в планах открытие рейсов в Израиль, Тунис и Доминиканскую республику. Отчеты будут готовы к 11 мая, сообщил сайт «Утро.ру».