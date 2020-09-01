Власти Польши разрешили принимать самолеты из России

Пассажирское авиасообщение между РФ и Польшей может быть восстановлено. Власти Польши опубликовали новый список из 44 государств, откуда можно принимать самолеты. Все еще попасть в страну нельзя из Армении, Бразилии, Израиля, Индии, Испании, Казахстана, Ливии, Ливана, Мальты, Македонии, Намибии, Парагвая, Румынии и США.

Помимо России из списка исключили Китай и ряд других стран.

Новый указ будет действовать с 2 до 15 сентября. Об этом написал сайт «ФедералПресс».

Напомним, регулярные и чартерные рейсы за рубеж из России были приостановлены 27 марта из-за пандемии коронавируса. Исключения были сделаны для вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других видов рейсов.

1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. С 15 августа РФ возобновила авиасообщение со Швейцарией. Также россияне могут выезжать в Киргизию и Черногорию.