Власти Мурманской области привлекут около 200 миллионов рублей в туризм

Власти Мурманской области посредством семи проектов планируют привлечь около 200 миллионов инвестиций в туристическую отрасль региона. Об этом сообщил mk.ru.

Председатель регионального Комитета по туризму Александр Елисеев заявил, что именно на туристическую сферу будут делать упор при развитии экономики области в условиях санкций.

«Реализация всех проектов и мероприятий позволит увеличить продолжительность пребывания туристов до пяти дней на территории Мурманской области, это даст возможность существенно повлиять на национальную цель увеличения доли туризма в валовом внутреннем продукте», — заявил он.

Также по региону планируют возвести модульные гостиницы, включающие более чем 10 номеров в каждой, написал Infox.ru.