Власти Молдавии запретили национальным авиакомпаниям возобновлять рейсы в Москву | 360°

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Власти Молдавии запретили национальным авиакомпаниям возобновлять рейсы в Москву

Air Moldova и другие компании Молдавии не возобновят полеты в Москву из-за запрета властей

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Управление гражданской авиации Молдавии запретило авиакомпании Air Moldova возобновлять рейсы в Москву. Об этом сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. Его слова процитировало агентство Reuters.

«Управление гражданской авиации Молдавии запретило Air Moldova и другим национальным перевозчикам возобновлять полеты между Кишиневом и Москвой», — рассказал он.

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Причины такого решения пока не сообщаются.

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Авиаперевозчики страны приостановили авиасообщение с Россией после 24 февраля. Однако 9 сентября представители Air Moldova поделились планами восстановить перелеты меду Кишиневом и Москвой с 1 октября.

Они сообщили, что таким образом отреагировали на многочисленные запросы соотечественников на помощь с возвращением домой.

Также возобновление авиасообщения между странами могло бы облегчить россиянам путь в страны ЕС. Но власти республики решили рейсы не открывать, сообщило ИА Nation News.

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