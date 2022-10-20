Власти Магаданской области сообщили о возросшем турпотоке | 360°

Путешествия 20 октября 2022, 11:18 Власти Магаданской области сообщили о возросшем турпотоке

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Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что с каждым годом желающих посмотреть регион становится все больше. Об этом написал ОТР.

Если в 2021 году регион посетили более 87 тысяч человек, то за 2022 год здесь уже побывало более 100 тысяч.

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Носов отметил, что климат Магаданской области мало чем отличается от климата Центральной части России. В августе столбик термометра поднимается до +15 градусов, а в январе опускается до -16.

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