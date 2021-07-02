Власти Кубани разрешили заселять в отели детей до 14 лет без ПЦР-тестов

В Краснодарском крае при заселении в гостиницы детям до 14 лет не потребуется предъявлять отрицательные результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Такие изменения в свое постановление внес глава Кубани Вениамин Кондратьев, сообщили на сайте администрации региона.

Заселять в отели Кубани в июле будут только тех, кто переболел, вакцинировался или получил отрицательный результат ПЦР-теста.

Справка о перенесенном заболевании принимается в бумажном или электронном виде, если с момента выздоровления прошло не более шести месяцев. ПЦР-тест нужно сделать не ранее чем за три дня до заселения. Такие же правила действуют для подростков в возрасте от 15 до 18 лет.

Взрослые также могут предъявить сертификат о вакцинации. С 1 августа заселять в гостиницы с отрицательными результатами ПЦР-тестов будут только тех, у кого имеются противопоказания к вакцинации. Для этого нужно будет иметь справку о медицинском отводе.

Тем временем в Екатеринбурге из-за высокого спроса выросли цены на ПЦР-тестирование. Вместе с этим срок выдачи результатов увеличился до двух суток, сообщило Ura.ru.