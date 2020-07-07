Власти Крыма рассказали о заполняемости отелей в июле

По его словам, на сегодняшний день отели и гостиницы Крыма заполнены на 90%. Исходя из этого, власти ожидают, что к 15 июля будет 100% заполняемость.

«Кроме этого, у нас огромнейшая армия так называемых „малышей“, мини-отелей, которых несколько тысяч, и они все уже практически заполнены. Ну и, конечно же, в первую очередь у нас заполнился частный сектор, причем до отказа», — поделился Черняк.

На данный момент на полуострове свою работу возобновили около половины крупных отелей. После пандемии коронавирусной инфекции не все смогли открыться, а некоторые испугались.