Власти Кипра рассказали, туристов из каких стран готовы пустить на курорты

По словам властей Кипра, пока Россия — в группе стран высокого риска. Вместе с ней — Великобритания, Украина, Грузия, Казахстан, Белоруссия, США и Швеция. Но списки будут корректировать по мере возможности и изменений в статистике по COVID-19.

«Я ожидаю, что ситуация в таких важных для нас странах, как Россия и Великобритания, позволит их гражданам путешествовать на Кипр в начале июля», — заявил заместитель министра туризма Кипра Саввас Пердиос.

Для стран, в которых ситуация с коронавирусом более-менее наладилась, Кипр откроет границы с 9 июня. В списке — 19 стран Евросоюза. Но всем прибывающим нужно будет показывать сертификат об отсутствии инфекции. Сделать тест необходимо максимум за 72 часа до поездки.

В самолете и во всех видах транспорта на острове нужно использовать маску в обязательном порядке, а во время отдыха — не забывать о дистанции в два-три метра.