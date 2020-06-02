    02 июня 2020, 13:06

    Власти Кипра рассказали, туристов из каких стран готовы пустить на курорты

    Эля Данилюк

    Популярный для российских туристов остров Кипр составил список стран, жителям которых можно будет посетить курорты уже в июне. Наша страна в него не вошла. Возможно, все изменится в июле. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

    По словам властей Кипра, пока Россия — в группе стран высокого риска. Вместе с ней — Великобритания, Украина, Грузия, Казахстан, Белоруссия, США и Швеция. Но списки будут корректировать по мере возможности и изменений в статистике по COVID-19.

    «Я ожидаю, что ситуация в таких важных для нас странах, как Россия и Великобритания, позволит их гражданам путешествовать на Кипр в начале июля», — заявил заместитель министра туризма Кипра Саввас Пердиос.

    Для стран, в которых ситуация с коронавирусом более-менее наладилась, Кипр откроет границы с 9 июня. В списке — 19 стран Евросоюза. Но всем прибывающим нужно будет показывать сертификат об отсутствии инфекции. Сделать тест необходимо максимум за 72 часа до поездки.

    В самолете и во всех видах транспорта на острове нужно использовать маску в обязательном порядке, а во время отдыха — не забывать о дистанции в два-три метра.