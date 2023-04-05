05 апреля 2023, 00:33
Власти Индонезии предложили создать налог для туристов
В Индонезии может появиться налог для туристов. С такой инициативой выступил координирующий министр по морским делам и инвестициям страны Лухут Панджайтан, сообщило ИА НСН со ссылкой на индонезийское агентство ANTARA.
По словам политика, таким образом получится лучше контролировать правонарушения со стороны иностранцев.
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«Во-первых, мы официально будем акцентировать внимание на пресечении различных форм нарушений общественного порядка, совершаемых туристами. Во-вторых, мы можем реализовать инициативу по введению налогов для иностранцев», — отметил Панджайтан.
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