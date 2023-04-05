Путешествия 05 апреля 2023, 00:33 Власти Индонезии предложили создать налог для туристов

Читать 360tv в

В Индонезии может появиться налог для туристов. С такой инициативой выступил координирующий министр по морским делам и инвестициям страны Лухут Панджайтан, сообщило ИА НСН со ссылкой на индонезийское агентство ANTARA.

По словам политика, таким образом получится лучше контролировать правонарушения со стороны иностранцев.

Реклама

«Во-первых, мы официально будем акцентировать внимание на пресечении различных форм нарушений общественного порядка, совершаемых туристами. Во-вторых, мы можем реализовать инициативу по введению налогов для иностранцев», — отметил Панджайтан.