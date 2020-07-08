Власти Грузии сообщили о возобновлении авиасообщения в августе

Власти Грузии сообщили о возобновлении в августе авиасообщения, которое было приостановлено по причине распространения коронавируса.

Уточняется, что первым государством, в которое отправится международный рейс, станет Германия. Спустя некоторое время будет налажено авиасообщение и с другими странами, информирует ИА Nation News.

Границы многих государств были закрыты после объявления пандемии COVID-19. Такие меры направлены на борьбу с массовым заражением инфекцией. Так, Россия прекратила авиасообщение с другими странами в конце марта. Авиакомпании отметили, что пассажиропоток в мае сократился более чем на 91%.