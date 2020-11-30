Власти Греции продлили разрешение на въезд для граждан РФ

Уточняется, что условия посещения страны остались неизменными. Пересекать границу можно лишь воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Помимо теста на коронавирус, сделанного методом ПЦР за 72 часа до прилета, россияне должны иметь ваучер на отель.

Также в аэропорту прилета можно сделать выборочный тест на COVID-19. В таком случае человек до получения результатов не должен покидать место своего временного проживания. Штраф для нарушителей составит пять тысяч евро, пишет газета «Известия».

Греческие власти проверяют соблюдение режима самоизоляции. Все гости страны обязаны заполнить электронную форму PLF, указав в ней свои контактные данные.