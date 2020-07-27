Власти Финляндии не откроют границы для россиян до 25 августа

Правительство Финляндии заявило, что не будет открывать границы для туристов из России до 25 августа. Сообщение опубликовали на странице Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Уточняется, что новое рассмотрение этого вопроса произойдет приблизительно через две недели. Представители государства пояснили, что все ограничения на пересечение границы будут сняты только после того, как статистика заболеваемости коронавирусом составит не более восьми случаев на 100 тысяч человек. Такие показатели должны продержаться несколько недель, пишет сайт «Невские новости».

Возвращение в Финляндию жителям страны через внешние границы разрешено. Так, пересекать границу могут и члены семьи граждан государства независимо от того, где они живут.