Власти Египта недовольны усилиями по привлечению туристов из РФ

Депутат парламента Ибрагим Хигязи подготовил запрос, в котором описана ситуация с 2018 года по настоящее время. Когда было открыто авиасообщение между Москвой и Каиром, работающие на российском рынке крупные туристические компании Египта намеревались возить россиян в курортные города через столицу. Компания EgyptAir должна была предоставлять авиабилеты по льготным ценам.

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Хигязи направил это предложение управлению по активизации туризма Египта, но чиновники на него не ответили. По мнению депутата, это нанесло урон туристической сфере. Предполагается, что министр туризма побеседует с депутатами на следующей неделе.

В прошлом году в Египте побывало 149,6 тысячи россиян. В 2010 году показатель был существенно выше — 2,8 миллиона человек.

«Российский турист хочет посещать Египет и уже подтвердил это… Несмотря на запрет полетов на курорты, в прошлом году в Египет прилетели более 140 тысяч туристов из РФ… Но мы, конечно, не используем возобновление полетов между Москвой и Каиром должным образом — большинство туристов летят через Турцию», — заявил экс-руководитель управления по активизации туризма Хишам ад-Думейри.

По его мнению, малое количество туристов связано также с отсутствием хорошей рекламы египетских курортов в России.