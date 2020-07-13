Власти Доминиканы сообщили о готовности принимать россиян без справок

Она объяснила, что с начала июля государство будет встречать гостей из нашей страны без ограничений, которые существуют при въезде в ряд стран по причине пандемии коронавируса. Помимо прочего, республика ждет у себя жителей других государств.

Все гостиницы, аэропорты и кафе вновь открылись и работают в обычном режиме. У иностранцев не буду проверять медицинскую справку, подтверждающую отсутствие COVID-19, пишет портал «Русская планета».

Ранее сообщалось, что россиянам разрешили приезжать в Венгрию начиная с 15 июля. Позже власти страны опровергли эту информацию. Отмечалось, что наша страна внесена в перечень стран, которые входят в «желтую» зону. Кроме России в список были включены Великобритания, Португалия, Сербия и Швеция. Позже сообщение удалили.