Власти Болгарии заявили о планах открыть границы для туристов из России. Отмечается, что в июле страну уже могут посетить жители Чехии, Польши, Германии и ряда других стран, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров.

Отсутствие гостей из РФ обеспокоило ряд представителей страны. Среди них оказался мэр Бургаса Димитар Николов. Он обратился в Министерство иностранных дел Болгарии и попросил упростить для россиян въезд в Болгарию. Также он заявил о необходимости отмены двухнедельного карантина, информирует «Утро.ру».

Как уточнил Николов, более 30% туристов приезжают в Бургас не из стран Евросоюза. По причине этого, ограничения для неевропейцев ощутимо ударят по доходам туристической отрасли. По его словам, владельцы отелей могут начать требовать у властей компенсацию потерянных денег.