Власти Армении изменили правила въезда для российских туристов

Армения отменила сертификаты и ПЦР-тесты для детей до семи лет при въезде в страну. Ранее такие правила действовали для прибывших возрастом до года.

Обновленные правила опубликовали на сайте АТОР.

Для взрослых и детей от семи лет остается требование при въезде предъявлять один из двух документов: либо сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда, либо документ о полной вакцинации против COVID-19. При этом Армения признает российские вакцины.

Однако теперь россияне документы могут предъявить только через специальное предложение «Путешествую без COVID-19». Справки и сертификаты необходимо в него загрузить заранее. Ни электронную версию с QR-кодом, ни бумажную на границе с Арменией принимать не будут.

Также в АТОР напомнили, что россияне, которые въезжают в Армению без подтвержденного ковидного статуса, должны сдать ПЦР-анализ в аэропорту и до его получения отправиться в самоизоляцию.

Ранее Шри-Ланка обновила правила въезда для российских туристов.