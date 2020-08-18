Этой зимой бюджетная авиакомпания Ryanair откроет первые четыре еженедельных рейса между Петербургом и некоторыми итальянскими городами. Как российский рынок встретит нового конкурента, и какие шансы у этого перевозчика закрепиться в России — об этом «360» рассказали авиаэксперты.

Руководитель интернет-проекта BizavNews и авиаэксперт Дмитрий Петроченко отметил, что Ryanair является одним из двух ключевых лоукостеров в Европе (наряду с EasyJet).

«Удар по российским компаниям будет достаточно весомый. Во-первых, Италия традиционно является очень популярным направлением среди российских туристов и даже деловых кругов. Во-вторых, сама политика Ryanair такова, что когда она запускает стартап в новой стране, то цены устанавливает просто смешные. Скажем, перебить цену Ryanair той же „Победе“, „России“ или S7 будет очень сложно», — рассказал эксперт.

Он выразил уверенность, что на первом этапе у авиакомпании может быть заполняемость кресел практически на сто процентов.

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Петроченко также отметил, что организовать полеты в Россию пыталась и Easyjet несколько лет назад, но через какое-то временя компания ушла с российского рынка. Она не смогла выдержать конкуренции и приспособиться к политике аэропортов в плане сборов и других нюансов. Выйти на российский рынок, как оказалось, уже пыталась и Ryanair.

Сама идея очень вкусная. Очень много народу будет летать, если все будет нормально — не будет COVID-19, если они сделают хорошее расписание Дмитрий Петроченко авиаэксперт

По его словам, у авиакомпании есть богатый опыт «раскрутки проектов в так называемых „сложных странах“.

Петроченко указал, что флот у авиакомпании вполне приемлемый. «По багажам и другим позициям условия у нее не такие жесткие как у „Победы“. За один сантиметр лишнего унижать не будут», — пояснил он.

«Чем больше операторов, тем лучше для пассажира. Нужно дать человеку выбор», — заключил эксперт.

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В свою очередь, председатель редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий указал, что необходимо учитывать, что в Санкт-Петербурге разрешена особая седьмая свобода воздуха, которая предоставляет очень широкие коммерческие права иностранным перевозчикам.

«Говорить о том, что Ryanair придет в другие города, пока нельзя», — заявил эксперт. Он также упомянул, что для таких авиакомпаний очень важен такой показатель, как продолжительность полета.

«Существенная часть снижения расходов связана именно с интенсификацией полетов, с тем, чтобы самолеты летали как можно больше. В этом смысле Питер для европейских перевозчиков, как правило, гораздо более привлекательное направление, чем, допустим Москва, потому как там надо добавлять три-четыре часа при полете в Европу», — объяснил Синицкий.

Он уверен, что пока нельзя говорить о кардинальной перестройке рынка. Тем более, что цены у Ryanair могут оказаться выше, чем обещается в рекламе. Как в силу большого расстояния, так и более гибкого ценообразования лоукостеров, которые при гиперспросе могут установить цены выше, чем более дорогие авиакомпании.