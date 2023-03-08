Путешествия 08 марта 2023, 15:00 VK расскажет о 70 регионах России в новом спецпроекте «Места» VK запустил спецпроект «Места» для рассказа о России в роликах-киноэссе

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На днях соцсеть «ВКонтакте» вместе с АНО «Больше, чем путешествие» и при поддержке АНО «Институт развития интернета» запускает новый спецпроект — «Места». В рамках этой акции пользователям расскажут о 70 регионах России через ролики в жанре киноэссе.

Первые фильмы появятся в соцсетях в апреле этого года.

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В проекте задействовали и блогеров. Лицами акции выступили артистка Миа Бойка, а также телеведущие Лена Летучая и Юля Коваль. Всего в проекте примут участие более 50 блогеров.

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Организаторы проекта подготовили медиаэкспедиции в регионы России. Во время этих путешествий блогеров познакомят с местными традициями.

Поездки инфлюенсеров по регионам России не ограничатся продуманным маршрутом для съемок. В рамках проекта также пройдут и офлайн-мероприятия. Среди них встречи с активной молодежью, а также творческие экологические акции.

Съемки пилотных роликов провели в Мурманской области и Республике Бурятия. На ближайшее время уже планируются съемки в Архангельской области и Краснодарском крае.

Вице-президент VK Алексей Меркутов отметил, что контент о путешествиях всегда был достаточно охватным и привлекал внимание большого количества пользователей.

«„Места“ — это максимально прикладной проект, который поможет регионам привлекать туристов и гостей не традиционными, „открыточными", видами, а необычными локациями, людьми и событиями, которые формируют культуру города или области, его суть и настоящее наполнение», — добавил он.

Также Меркутов добавил, что организаторы проекта хотят вызвать интерес зрителей к каждому из регионов, попавших в проект.

Глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева отметила, что в России есть много мест для молодых путешественников с самыми разнообразными взглядами на отдых.

«Нужно рассказывать им не только о широко известных туристических объектах, но и помогать открывать новые места. При этом говорить с молодежью важно на ее языке. Сегодня — это язык контента», — добавила она.

По ее словам, высокое качество проекта и значимость задействованных в нем людей увеличивают интерес молодежи к сюжету.

Гендиректор АНО «Больше, чем путешествие» Иван Шулюпин отметил, что программа его организации всего за два сезона познакомила с красотами России 93 501 человека.

«Мы создали 960 уникальных туристических программ для наших участников в 79 регионах России», — поделился он.

Также Шулюпин отметил, что участники таких путешествий оставались довольными.

«Мы рады, что совместно с VK мы можем показать нашу страну в новом формате», — добавил он.

По его словам, участники путешествий от АНО «Больше, чем путешествие» часто отмечали повышение интереса к поездкам по России.