Путешествия 20 марта 2024, 17:22 Визовый эксперт Блажиевский: новый загранпаспорт потребуется для поездок в Европу из РФ с середины 2024 года

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Россиян не будут пускать в Европу без загранпаспорта нового образца. Такие правила вступят в силу с середины 2024 года, рассказал визовый эксперт Илья Блажиевский в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, даже при наличии действующего паспорта старого образца потребуется удостоверение со встроенным чипом.

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«Участились случаи, когда обладателей паспортов старого образца не пускают в Европу по причине ошибок в написании ряда символов в документе. С биометрическим паспортом таких проблем не наблюдалось», — отметил специалист.

Он посоветовал заранее позаботиться об оформлении соответствующего удостоверения.