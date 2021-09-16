Визовые центры Ирландии возобновили работу в России

Ирландия начала выдавать краткосрочные туристические визы для россиян. Документы можно подать в специальные визовые центры, которые работают в 11 российских городах. Виза категории С предусматривает возможность въезда с целью туризма или для изучения английского языка. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Документы можно подать в визовый центр только по предварительной записи. Россия возобновила авиасообщение с Ирландией в конце июня. Между Москвой и Дублином курсирует два рейса в неделю.

Принимающая страна не признает российские вакцины от коронавируса. Для пересечения границы потребуется ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа, а также специальная форма (COVID-19 Passenger Locator Form).

После прибытия в страну россиянам придется уйти на карантин на две недели. Если через пять дней ПЦР-тест будет отрицательный, то изоляция закончится. Ирландия исключила Россию из «красной» группы стран, а это означает, что карантин можно отбыть не в обсерваторе, а в гостинице или у друзей.