Визовые центры Германии и Испании рассказали, кому будут выдавать разрешение на въезд

Представители немецких и испанских визовых центров рассказали, при каких условиях можно попасть в страны. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Теперь попасть в Германию россияне смогут только в экстренном случае. Основанием для получения визы могут стать похороны близкого родственника или свадьба. При этом не выйдет оплатить консульский сбор.

«Просто так сейчас в Германию визы не выдают. Вы можете получить ее только по особым случаям, например, если вы едете на похороны близких родственников. Туристическую визу нельзя получить, даже для посещения родственников. Послаблений для льготной категории граждан также нет», — рассказали в Московском визовом центре Германии.

При этом попасть в Испанию можно как и прежде. Страна не ввела ограничений, и визовый центр продолжает работать в прежнем режиме.