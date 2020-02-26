26 февраля 2020, 20:51
Виза на Шри-Ланку стала бесплатной
Власти Шри-Ланки отменили визовый сбор для туристов из 48 стран, включая Россию. С сегодняшнего дня визу можно оформить онлайн или по прилете в страну, сообщила Ассоциация туроператоров России.
Ранее за оформление электронного разрешения на въезд нужно было заплатить 35 долларов с человека (40 долларов, если виза оформлялась в аэропорту). Детям до 12 лет все документы делали бесплатно.
С 1 августа 2019 до 31 января 2020 года оформление въездных документов было бесплатным для большинства туристов, в том числе россиян.
В середине февраля власти Шри-Ланки решили продлить бесплатное оформление виз еще на три месяца. С 26 февраля процедура наконец заработала. Визовый сбор не будут взимать до 30 апреля.
Шри-Ланка — бывшая британская колония, расположенная на одноименном острове у Юго-Восточного побережья Индостана. До 1970-х годов страна называлась Цейлоном. На Шри-Ланке живут около 20 миллионов человек.