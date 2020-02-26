Виза на Шри-Ланку стала бесплатной

Ранее за оформление электронного разрешения на въезд нужно было заплатить 35 долларов с человека (40 долларов, если виза оформлялась в аэропорту). Детям до 12 лет все документы делали бесплатно.

С 1 августа 2019 до 31 января 2020 года оформление въездных документов было бесплатным для большинства туристов, в том числе россиян.

В середине февраля власти Шри-Ланки решили продлить бесплатное оформление виз еще на три месяца. С 26 февраля процедура наконец заработала. Визовый сбор не будут взимать до 30 апреля.

Шри-Ланка — бывшая британская колония, расположенная на одноименном острове у Юго-Восточного побережья Индостана. До 1970-х годов страна называлась Цейлоном. На Шри-Ланке живут около 20 миллионов человек.