14 июня 2023, 14:11
Вице-президент союза туриндустрии Барзыкин объяснил, почему растут цены на отдых
Юрий Барзыкин: рост цен происходит в пределах инфляции или даже ниже
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с Lenta.ru объяснил, по какой причине происходит рост цен на турпакеты. По словам эксперта, все дело в инфляции.
«Цены кажутся завышенными из-за того, что у потребителя не хватает средств. Понятно, что повсеместно цены не могут оставаться на одном и том же уровне, но растут они, как правило, в пределах инфляции, от пяти до 15%», — заметил Барзыкин.
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Цены на отдых в отелях четыре и пять звезд выше, потому что и спрос на них соответствующий. Представитель туриндустрии добавил, что маржинальность в этом бизнесе считается одной из самых низких среди всех отраслей.
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