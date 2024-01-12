Путешествия 12 января 2024, 11:17 Вице-президент «Синергии» Хашиев: глэмпинг подходит любителям комфорта и единения с природой

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Глэмпинг — это отдых на природе с полноценным отельным обслуживанием. В беседе с RuNews24.ru вице-президент корпорации «Синергия» Алихан Хашиев рассказал, кому подойдет такое времяпрепровождение.

По словам эксперта, разновидность кемпинга, отличающаяся комфортом и низкой стоимостью, рассчитана на широкую аудиторию гостей. Глэмпинг могут позволить себе семьи с детьми, молодежь и люди старшего возраста.

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Хашиев отметил, что данный вариант подарит незабываемые впечатления туристам, которые ищут единение с природой.