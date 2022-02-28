Вице-президент РСТ Барзыкин рассказал, как российским туристам вернуться в РФ из-зa рубежа

Российским туристам, находящимся за границей, нужно обратиться в российское консульство. Об этом RT рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Алгоритм их действий находится на портале Ростуризма, есть связь с консульствами и с МИД в мобильном приложении», — рассказал Барзыкин.

После обращения в консульство туристов готовят к вывозным рейсам через гуманитарные коридоры, на которые надо получить разрешение, либо через третьи страны. При этом, если тур организованный, то можно обратиться к своему оператору.

«Туристы могут либо ожидать вывозного рейса (если это будет по гуманитарным коридорам, это хорошо), либо также через третьи страны, причем ряд из них не обязательно авиа (то есть комбинированный вывоз), все это согласуется со своим оператором», — объяснил он.