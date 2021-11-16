Вице-президент РСТ рассказал об ожиданиях от цен на путевки на Кубу после снятия ограничений

После снятия ограничений на перелеты стоимость путевок на Кубу будет варьироваться и зависеть от спроса. Об этом «Газете.ru» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Раньше, по словам Горина, стоимость путевки на Кубу на двоих в межсезонье начиналась от 140 тысяч рублей.

«У нас по Кубе до 1 декабря действуют ограничительные квоты, и авиакомпаниям разрешено лимитированное количество только регулярных рейсов в Кайо-Коко и Варадеро. Сейчас, после отмены ограничений по Кубе, можно будет полноформатно восстанавливать воздушное сообщение и в другие города, например, в Гавану, так как на Кубе разрешено, с учетом высокой вакцинации населения, снятие ограничений, на Кубе как раз сейчас будет проще расширять и туристические предложения. Цена напрямую будет зависеть от спроса, от предложений, которые будут, но, в любом случае, отмена ограничительных квот — это всегда новые возможности как для туркомпаний, так и для туристов», — сказал эксперт.