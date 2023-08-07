Путешествия 07 августа 2023, 16:34 Вице-президент РСТ Горин: россияне могут сэкономить на новогоднем отдыхе, если купят турпутевки в августе

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С августа традиционно стартуют акции и выгодные предложения по раннему бронированию путевок на новогодние каникулы. Благодаря этому можно существенно сэкономить бюджет, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, туры в Таиланд, Арабские Эмираты и на Мальдивы зимой сейчас можно купить по ценам прошлого сезона. Перед бронированием тура следует внимательно ознакомиться с правилами договора и уточнить штрафные санкции при отказе от поездки.

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Горин также отметил, что все больше россиян в качестве зимних направлений для отдыха стали выбирать российские курорты, сообщила «Национальная служба новостей».