16 января 2024, 18:52
Вице-президент РСТ Горин посоветовал при планировании отдыха за рубежом следить за курсом валют
Отслеживание курса валют при планировании путешествия за границу поможет сэкономить на покупке авиабилетов. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с «Москвой 24».
По словам эксперта, стоимость авиабилетов напрямую корректируется в соответствии со значениями курса. Также снизить итоговую стоимость билета можно, отказавшись от дополнительных услуг в виде выбора места в салоне и бронирования питания.
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Кроме того, стоит мониторить предложения лоукост-авиакомпаний, которые часто продают билеты по более привлекательным ценам, отметил Горин.
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