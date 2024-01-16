Путешествия 16 января 2024, 18:52 Вице-президент РСТ Горин посоветовал при планировании отдыха за рубежом следить за курсом валют

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Отслеживание курса валют при планировании путешествия за границу поможет сэкономить на покупке авиабилетов. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, стоимость авиабилетов напрямую корректируется в соответствии со значениями курса. Также снизить итоговую стоимость билета можно, отказавшись от дополнительных услуг в виде выбора места в салоне и бронирования питания.

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Кроме того, стоит мониторить предложения лоукост-авиакомпаний, которые часто продают билеты по более привлекательным ценам, отметил Горин.