Путешествия 16 июня 2023, 18:33 Вице-президент РСТ Горин посоветовал отдыхать в Абхазии и Крыму, чтобы сэкономить

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В России продолжает развиваться внутренний туризм, и курорты Краснодарского края в сезон тоже не каждому по карману. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рекомендовал обратить внимание на Абхазию и Крым, сообщил News.ru.

«Краснодарский край — самое популярное направление у российских туристов в этом году. Но можно обратить внимание на Крым. Сейчас там есть специальные скидки и предложения», — подчеркнул эксперт.

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Также он отметил, что сейчас туристы выбирают направление Северного Кавказа, Минеральных вод, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Карелии и Татарстана. Здесь много доступных предложений, если покупать пакетный тур с размещением в отеле с двумя или тремя звездами.

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