Вице-президент РСТ Горин объяснил, как будет работать турецкая альтернатива картам «Мир» | 360°

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Вице-президент РСТ Горин объяснил, как будет работать турецкая альтернатива картам «Мир»

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Турецкие банки отказались принимать карты российской платежной системы «Мир», однако туроператоры придумали замену — карты на определенную сумму, которые смогут покупать туристы из России. В разговоре с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии объяснил, как будут работать эти карты.

На карте будет находиться определенная сумма в лирах. С помощью карты туристы смогут оплачивать счета в ресторанах, покупки в магазинах и экскурсии, а затем туроператоры будут переводить деньги в компании, чьими услугами пользовались россияне.

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На данный момент схема еще не реализована. Горин посоветовал пока использовать в Турции и других странах, где не принимают российские карты, наличные деньги.

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