Путешествия 08 августа 2023, 10:57 Вице-президент РСТ Горин назвал Краснодарский край, Москву и Петербург самыми популярными направлениями для туризма в РФ

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Лидерами в рейтинге самых популярных направлений для внутреннего туризма среди россиян являются Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с RuNews24.ru.

По его словам, на курортах Черноморского побережья этим летом отдохнут 10 миллионов туристов. Около шести миллионов туристов посетят Москву, еще четыре миллиона — Санкт-Петербург. Кроме того, сейчас динамично развиваются такие направления, как Дагестан и Карелия.

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Горин отметил, что средняя стоимость путешествий по России составляет около 80 тысяч рублей.