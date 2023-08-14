Путешествия 14 августа 2023, 16:13 Вице-президент РСТ Барзыкин: в бархатный сезон недорого отдохнуть можно на юге России

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Южные курорты Черноморского побережья станут отличным недорогим направлением для отдыха в бархатный сезон. Об этом сообщил вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с News.ru.

По словам эксперта, в начале осени самой большой популярностью среди туристов пользуются лечебно-оздоровительные и санаторные услуги. Средняя стоимость отдыха в бархатный сезон в разных регионах страны начинается от 46 тысяч рублей.

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Барзыкин отметил, что отличными направлениями в этот период также станут Санкт-Петербург, Москва и Северный Кавказ.