Путешествия 09 июня 2023, 17:28 Вице-президент РСТ Барзыкин объяснил, отразится ли изменение курса лиры на цены туров в Турцию Вице-президент РСТ Барзыкин: новый курс лиры не повлияет на цены туров в Турцию

Читать 360tv в

Новый курс лиры не отразиться на ценах на туры в Турцию. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, комментируя слова экономиста Реджепа Эрчина о подорожании отдыха для российских туристов, написал RT.

Барзыкин пояснил, что стоимость туров увеличилась за счет подорожания перевозки.

Реклама

«Потому что радикально на стоимость комплексных туров повлияла перевозка, она стала дороже… Поэтому цены на туры с позапрошлого года выросли в два раза за счет перевозки», — сообщил он.

Вице-президент РСТ добавил, что цены формировались и формируются в зависимости от сезона, и курс лиры здесь роли не играет.