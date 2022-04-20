Вице-президент РСТ Барзыкин назвал города России с лучшей туристической инфраструктурой

Большая часть пятизвездочных отелей в России приходится на Москву, Петербург, Сочи и Казань. Об этом NEWS.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Пятизвездочные отели (75% расположены в Москве, Питере, Сочи, отчасти в Казани), все остальное — это коммунальный сектор. Абсолютное большинство (80%) требует реновации, реконструкции, нового строительства», — сказал эксперт.

При этом высокие цены в отелях существуют из-за низкой конкуренции. Если в стране начнут строить больше гостиниц, и стоимость проживания в них снизится.