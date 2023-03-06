Путешествия 06 марта 2023, 18:50 Вице-президент РСТ Барзыкин: Индия и Вьетнам будут набирать популярность среди российских туристов

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Индия, Вьетнам, Индонезия, Сирия и Филиппины будут становиться все более популярными среди российских туристов. Об этом Lenta.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, такой тенденции поспособствует упрощение визового режима.

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«А в такие направления, как Индия, Индонезия, Вьетнам, Филиппины, упрощение визового режима поможет генерировать соответствующие туристские потоки — прогнозируется минимум от 10 до 15 процентов роста объема потока», — сказал он.

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Барзыкин отметил, что в условиях частичного закрытия некоторых направлений для россиян упрощение визового режима представит большую возможность выбора.