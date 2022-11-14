Путешествия 14 ноября 2022, 19:03 Вице-президент Российского союза туриндустрии Барзыкин рассказал о самых популярных курортах у россиян на Новый год Эксперт Барзыкин заявил, что россияне выбирают горнолыжные курорты на Новый год

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Около 80% россиян проводят Новый год в России. При этом треть выбирает горнолыжные курорты. Такой информацией поделился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Об этом сообщил NEWS.ru.

Барзыкин пояснил, что на данный момент около половины билетов в Красную Поляну удалось распродать. Также жители страны активно покупают билеты в Шерегеш, Приэльбрусье, Архыз, Домбай. Многие для отдыха выбирают рекреационно-оздоровительный туризм.

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«На Новый год многие санатории предлагают свои программы, сочетающиеся с досуговыми и праздничными мероприятиями. Отдых — от 5 до 10 дней, есть даже меньше, в основном это Черноморское побережье, Кавказские Минеральные Воды, Алтайский край», — заявил Барзыкин.

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