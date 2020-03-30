Вице-президент Федерации отельеров призвал не ждать наплыва туристов в России

За 2019 год около 1,5 миллионов жителей Китая стали туристами в России. Несмотря на то, что зиму и весну считают низким сезоном, предстоящее лето вряд ли порадует таким количеством путешественников. Колесников уточнил, что бронирования в отелях — не гарант появления туристов.

«Прогнозировать что-то очень сложно. Да, бронировать они могут. Однако будут ли перелеты? Я считаю, что лето — уже неактуальная история для туризма», — пояснил вице-президент.

По мнению эксперта, всему миру необходимо «остыть после этой истории» и «прийти в себя».

«Этот год для туристической отрасли полностью потерян. Индивидуальные туристы могут сколько угодно бронировать отели — это ничего не значит. Бронирование, как правило, бесплатное, отмена тоже. Москва и Петербург, конечно, несут невосполнимые потери в сложившейся ситуации», — добавил Колесников.

Он убежден, что туристические операторы хотят найти положительные моменты, поэтому рассказывают о бронях. Тем не менее, в ближайшее время ситуация не стабилизируется.