14 января 2020, 16:22
Вице-президент АТОР заверил, что очередей на регистрации в турецких отелях не возникнет
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила, что время заселения в отели Турции может увеличиться. Причиной этого стал закон о защите персональных данных. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заверил, что очередей при заезде в отели возникнуть не должно, сообщило ИА НСН.
«Закон о персональных данных вступил в силу в Турции в апреле 2016 года, и это никак не сказывалось на регистрации туристов в отелях. В этой ситуации туркомпании будут делать все, чтобы упростить процедуру, заранее подавать информацию в отели, чтобы не создавать очередей. Закон запрещает копировать паспорта постояльцев, но затронет, в первую очередь, бюджетные отели, но никак не 4-ех — 5-зведочные, которые чаще выбирают россияне», — объяснил Дмитрий Горин.
Дело в том, что, хотя закон существовал ранее, с 2020 года отели будут штрафовать за его нарушение.