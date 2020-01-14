Вице-президент АТОР заверил, что очередей на регистрации в турецких отелях не возникнет

«Закон о персональных данных вступил в силу в Турции в апреле 2016 года, и это никак не сказывалось на регистрации туристов в отелях. В этой ситуации туркомпании будут делать все, чтобы упростить процедуру, заранее подавать информацию в отели, чтобы не создавать очередей. Закон запрещает копировать паспорта постояльцев, но затронет, в первую очередь, бюджетные отели, но никак не 4-ех — 5-зведочные, которые чаще выбирают россияне», — объяснил Дмитрий Горин.

Дело в том, что, хотя закон существовал ранее, с 2020 года отели будут штрафовать за его нарушение.